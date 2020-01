Leinfelden-EchterdingenStrapazierte Lachmuskeln beim Publikum sind Programm, wenn das Theater unter den Kuppeln in Stetten sein Mundartstück in der Wintersaison auf die Bühne bringt. So auch bei der Krimikomödie „Tête-à-Tête mid ’ra Leich’“ unter der Regie von David Kovacs und Sascha Zulott, die vor ausverkauftem Haus ihre Premiere feierte. Angesichts der verbalen Jonglage in teils deftigem Schwäbisch, garniert mit Anspielungen auf lokale Aufreger (so heißt der Ort des Geschehens „Gasthaus zum frommen Paradise“ in Anspielung auf das Bordell „Paradise“), und das leidenschaftliche Spiel des Ensembles sprang der Funke schnell auf die Premierengäste