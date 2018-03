Wernau Die Firma Prakesch Zerspanungstechnik in Wernau gibt behinderten Menschen seit Jahren eine Chance. Dafür hat sie der Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) mit dem Nachhaltigkeitspreis geehrt. Der KVJS verleiht seit zehn Jahren Preise an „beispielhaft behindertenfreundliche Arbeitgeber“. Nun wollte der Sozialverband wissen, wie sich frühere Preisträger heute verhalten. Seit ihrer Auszeichnung beschäftigen drei von fünf Preisträgern in vorbildlicher Weise Menschen mit Behinderungen – darunter die Firma Prakesch. „Sie beweisen, dass eine soziale Unternehmenskultur auch ein Erfolgsfaktor sein kann“, würdigte Verbandsdirektor Professor Roland