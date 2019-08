WernauDas Posthochhaus an der Kirchheimer Straße in Wernau soll bis April 2020 weichen, um Platz für eine Neubebauung des Areals zu schaffen. Den dann freien Platz wird die Stadt an die Firma Rossmann übergeben. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen. Die Drogeriekette Rossmann baut selbst. Ins Erdgeschoss wird ein Drogeriemarkt mit 800 Quadratmetern Fläche einziehen. Während diese Rossmann-Filiale sich trapezförmig über das Gelände erstreckt, wird nur ein Quader vorne an der Kirchheimer Straße dreistöckig in die Höhe wachsen. Im ersten Geschoss hat die Drogerie noch Lagerraum, in zwei weiteren Stockwerken entstehen sechs bis acht Wohnungen. Eine Tiefgarage