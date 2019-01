Köngen Schon als Grundschüler hat Felix Glang auf der Blockflöte selbst komponierte Stücke gespielt. Zurzeit schließt der 24-Jährige seine Masterarbeit im Fach Physik an der Universität Tübingen ab. Der Musik ist er dennoch treu geblieben, wenn auch inzwischen in der Freizeit. Nun findet am Samstag, 2. Februar, im Rahmen des Podiums Junger Künstler bei den Kulturtagen in Köngen ein Porträtkonzert statt. „Es ist aufregend, denn es wird auch eine Uraufführung zu erleben sein“, sagt der junge Komponist.

Seine Rhapsodie für Klavier und Streicher ist für Glang etwas Besonderes. Der Begriff steht für ein Instrumentalwerk, das an keine Form gebunden ist.