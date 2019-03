PlochingenDie Suche im trüben Wasser gehört zum Alltag der beiden Polizeitaucher, die die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart in ihren Reihen zählt. André May und Markus Kremmin tauchen auch im Kreis Esslingen immer wieder im Neckar ab. Beispielsweise um nach Beweistücken zu suchen, die in Strafverfahren relevant sind. Ob Einbruchswerkzeuge, Schusswaffen, gestohlene Motorräder, Autos oder Tresore – die Bandbreite der Fundstücke, die die Polizisten am Grund des Flusses finden, ist groß.

Manchmal kommen die Taucher bei ihren Funden psychisch an die Grenzen. „Auch Leichen holen wir aus dem Neckar“, erzählt Kremmin. „2014 ist zum Beispiel bei