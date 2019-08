Leinfelden-EchterdingenSprengstoff erschnüffelt die Hündin Frida in Koffern oder in Hotelzimmern meistens nicht. Aber im Ernstfall muss das Tier darauf vorbereitet sein, muss den Geruch erkennen. „Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, damit der Hund mit Sprengstoff trainieren kann“, sagt Sabine Mesick. Die Hundeführerin der Bundespolizei hat auf dem Flughafen ihren Traumberuf gefunden. Der belgische Schäferhund lebt bei ihr zuhause. Die gemeinsame Arbeit mit dem Vierbeiner genießt die Beamtin. Daheim wartet schon Mesicks Haushund Leo auf die zwei, wenn sie nach der Schicht vom Flughafen kommen.

Wie kam sie zu ihrem nicht alltäglichen Beruf?