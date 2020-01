ReichenbachEs war ein schwarzer Tag für die idyllische Gemeinde im Filstal. Zuerst wurde eine 84-Jährige beim Überqueren der Straße von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt, am Nachmittag endete eine Verfolgungsfahrt der Polizei in Reichenbach mit einer schrecklichen Kollision. „Wir sprechen dabei nicht von einer Verfolgungsjagd“, kritisiert Pressespreche Holger Fink vom Polizeipräsidium Ulm die gerne verwendeten Schlagzeilen in den Medien. Bei diesem Frontalcrash wurden eine Polizeibeamtin und der flüchtende Autofahrer schwer verletzt und der Fahrer des Polizeifahrzeugs musste ebenfalls mit Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht