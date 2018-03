(kh) - Ganz erhebliche Mängel haben Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag bei der Kontrolle eines polnischen Sattelzuges auf der Tank- und Rastanlage Denkendorf entdeckt. Die Beleuchtung der Zugmaschine versagte fast vollständig ihren Dienst und ein Spurstangenkopf war ausgeschlagen, berichtet die Polizei. Der Sattelauflieger war in einem noch desolateren Zustand. Auf drei Achsen war keine Bremswirkung vorhanden, Bremsschläuche waren abgeklemmt und Radlager ausgeschlagen. Der Sattelzug wurde an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen und der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro hinterlegen.

1000 Euro