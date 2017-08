(red) - Zu einem Einsatz der besonderen Art ist am Montagmorgen der Polizeiposten Wendlingen in die Daimlerstraße in Oberboihingen gerufen worden. Beim Anlegen eines Hochbeetes war ein Anwohner auf eine etwa einen Meter lange, auffällig gemusterte Schlange gestoßen. Die hinzugerufenen Beamten konnten sie als ungiftige Kornnatter identifizieren. Die Schlange wurde daraufhin dem Tiernotrettungsdienst übergeben.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w