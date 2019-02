Wendlingen/KöngenSeit es am Robert-Bosch-Gymnasium (RBG) in Wendlingen eine Debattier-Arbeitsgemeinschaft gibt, hat sich die Diskussionskultur nach Ansicht von Schulleiterin Karin Ecker verbessert. Denn verbaler Schlagabtausch will gelernt sein. Nun fand an der Schule der Regionalwettbewerb von „Jugend debattiert“ statt. In der Sekundarstufe I siegte Fiona Jeisel, Schülerin des RBG (siehe Interview). Mark Wendt vom Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen setzte sich in der Sekundarstufe II durch. Sie dürfen den Kreis Esslingen am 5. April beim Landesentscheid im Stuttgarter Landtag vertreten.

Wie wichtig es in einer Debatte ist, auf