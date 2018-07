Wendlingen/KöngenDer Vorverkauf für das Zeltspektakel, das vom 11. bis 14. Oktober auf dem Multifunktionsplatz beim Speck in Wendlingen stattfindet, beginnt am Samstag, 14. Juli, 8 Uhr, auf den Wochenmärkten in Köngen und Wendlingen. „Für La Brass Banda aus dem Chiemgau am Samstag gibt es nur noch Restkarten“, sagt Michael Pukrop vom Zeltspektakelverein. Der Vorverkauf für die bayerischen Ska-Punker aus dem oberbayerischen Übersee lief teilweise schon über deren eigene Agentur. Dauerkarten zum Preis von 95 Euro sind aber auf den Märkten zu haben. Wer das Festival der ehrenamtlichen Kulturveranstalter in voller Länge erleben möchte, sollte das Ticket für