PlochingenIn den Pfingstferien sind Handwerker in der Plochinger Realschule und in der Burgschule angerückt. Doch sie sind erst die Vorboten einer Großbaustelle, die Schülern und Lehrern des Plochinger Gymnasiums ab dem Schuljahr 2020/21 mindestens sechs Jahre lang eine Menge Beweglichkeit abverlangen wird. Das mit rund 1200 Jungen und Mädchen zweitgrößte Gymnasium im Land wird grundlegend saniert. Damit nicht genug: Die Burgschule, eine rund 500 Schüler große Grundschule mit auslaufender Werkrealschule, und die 600 Realschüler in der unmittelbaren Nachbarschaft tauschen ihre Schulhäuser. Diese Gebäude werden in diesem Zuge auch wieder auf Vordermann