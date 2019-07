PlochingenWenn man, um aufs Schulgelände des Plochinger Gymnasiums zu kommen, plötzlich Landesgrenzen überqueren muss, an denen für Besucher Visagebühren anfallen und Euro in die Staatswährung „Haikos“ umgetauscht werden, wenn aus Klassenzimmern plötzlich Unternehmen, ein Gerichtssaal oder auch ein Kongress werden: Dann ist wieder Gymplantis-Zeit. In dieser letzten Schulwoche vor den Ferien schlüpfen 1330 Schüler und 120 Lehrer in die Rollen der Gymplantis-Staatsbewohner. Aus Schülern werden Geschäftsführer von 90 Unternehmen, Arbeitnehmer, Polizisten, Staatsanwälte, Richter oder Abgeordnete und Minister, aus den Lehrern Angestellte. In dem Planspiel