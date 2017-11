Anzeige

Von Greta Gramberg

Radfahrer machen derzeit lediglich acht Prozent des Individualverkehrs aus. Bis 2030 soll ihr Anteil nach dem Willen der Landesregierung aber auf 20 Prozent steigen. Plochingen will an der Entwicklung zum „flächendeckenden, durchgängigen und attraktiven Radwegenetz“, so Dietrich Wagner vom Verbandsbauamt, Anteil haben. Der Fachbeauftragte für Umwelt hat einen Katalog der von verschiedenen Akteuren angedachten Bauprojekte zusammengestellt, die Radwege im Verbandsgebiet betreffen. Er ist im März in die Gemeinderäte gegangen. Nun sollen die Bürger sagen, was ihnen wichtig ist. Mit dem Werk aus 44 Vorschlägen, davon 32 in Plochingen, befassten sich am Montagabend mehr als 30 Plochinger.

Nachdem Wagner das zentrale Prinzip der Trennung von schnellen und langsamen Radverkehren betonte, ging es in seiner Präsentation vor allem um die Projekte, die den Weg zur Arbeit auch per Pedalo attraktiv machen. Erwähnung fand die Vision eines Radschnellweges von Stuttgart nach Plochingen, die allerdings in Verantwortung des Bundes liegt. Auch für die Hauptverkehrsachsen Richtung Altbach und Reichenbach, an denen die Radwege marode oder unsicher sind, gibt es Vorschläge, die allerdings hauptsächlich das Land als Bauträger betreffen. Zentrales Projekt für die Stadt selbst sind Schutzstreifen entlang der Eisenbahnstraße, die zur Durchgangsstraße ausgebaut wird. Einige Punkte des Katalogs hat die Stadt schon umgesetzt: Zwei steile Schotter-Strecken auf den Schurwald hoch werden derzeit asphaltiert.

Die Gäste diskutierten rege mit. Dabei stand oft die Sicherheit im Mittelpunkt. Ein Mann sorgte sich um die radelnden Schüler, die, wenn sie vom Stumpenhof kommen, ab der Panoramastraße oder in der Johanniterstraße keinen Radweg mehr haben. „Wenn sie Radstraßen einrichten würden, wäre viel an Sicherheit gewonnen.“ Dem widersprach die Verwaltung. Die vorherrschende Meinung der Fachleute sei, dass Radler in Tempo 30-Zonen im Verkehr mitschwimmen sollten, sagte Ordnungsamtsleiter Uwe Bürk.

Leidenschaftliche Kritik entfachte die Situation in der Esslinger Straße. Ein Zuhörer unterstellte, der Radweg auf der rechten Seite Richtung Altbach widerspreche geltendem Recht, weil er teils in beide Richtung befahrbar ist und weiter Richtung Altbach der Straßenrand so zugeparkt ist, dass sich Auto- und Radverkehr nicht mehr sehen. Bürk erklärte, dass es sich hierbei nicht um einen Radweg, sondern einen Fußweg, der auch von Radlern genutzt werden darf, handelt – von Rechts wegen ist deswegen das Fahren in zwei Richtungen möglich. Das sei nicht ideal, aber besser, als auf der Straße zu radeln. Den Radschutzstreifen in der Gegenrichtung bezeichnete der Bürger als „unverschämt“, da er nur aus Schlaglöchern bestehe. Auch hier stimmte Bürk zu. Allerdings gebe es seit dessen Einrichtung weniger Unfälle. Ebenfalls kritisiert wurde, dass dieser Streifen auf Höhe der Tankstelle endet und nicht ausreichend gekennzeichnet ist, dass Radler nach links in die Friedrichstraße abbiegen sollen, um etwa zum Schulzentrum zu gelangen. Die Rathausspitze verwies darauf, dass das Land hier zuständig ist. Dennoch sieht Bürgermeister Frank Buß in der Konzeption eine Möglichkeit, auf höhere Ebenen besser Druck aufbauen zu können.

Weitere Themen waren etwa fehlende Radabstellplätze in der Innenstadt oder marode Wege in Außenbereichen. Die Verwaltung versprach, die Hinweise auszuwerten. Bis Ende November können sich Bürger noch zum Thema melden.