Plochingen Das geplante Punkthaus auf dem Bruckenwasen bleibt auch in seiner abgespeckten, sechsstöckigen Version umstritten. Das ist an dem Informationsabend deutlich geworden, zu dem die Stadt zum Auftakt der erneuten Auslegung des Bebauungsplanentwurfs eingeladen hatte. Altbürgermeister Eugen Beck appellierte inständig an die Verwaltung, „als Kompromiss“ auf zwei weitere Stockwerke zu verzichten und das Haus nur viergeschossig bauen zu lassen. Andere Stimmen aus der mit rund 60 Teilnehmern gut besuchten Informationsrunde plädierten am Ende dagegen dafür, es wieder auf sieben Geschosse anzuheben.

