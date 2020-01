PlochingenWenn sich der Gemeinderat am Dienstag das erste Mal nach der Weihnachtspause trifft, ist schon einmal der Ort ungewöhnlich: Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle. Es wird um zwei heiße Eisen gehen, für die die Ratsrunde nunmehr Pflöcke einschlagen muss: Der Baubeschluss für die Sanierung des Gymnasiums steht offiziell auf der Tagesordnung. Das Stadtbad, für das die ULP Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt hat, wird sich bei der Hauptberatung des Haushalts zumindest in Anträgen der ULP und des mittlerweile aus der Fraktion ausgetretenen Stadtrats Klaus Hink wiederfinden.

