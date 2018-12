PlochingenZuhause habe ich mit meinen Geschwistern schon immer getanzt. Hoch im Kurs standen Videos von Michael Jackson. Das haben wir versucht nachzutanzen“, erinnert sich Manuel Kailer an die Anfänge zurück. Mit 13 Jahren sei er dann immer mal wieder zu Kursen im Jugendhaus – Kailer stammt aus Friedrichshafen – oder zum Hip-Hop-Unterricht in die Tanzschule gegangen, in der seine Schwester arbeitete. So wurde er nach und nach mit dem Tanzvirus infiziert. „Mit 17 habe ich dann so richtig angefangen. Das ist eigentlich relativ spät, aber in meinem Heimatort gab es da nicht so viele Möglichkeiten. Ich bin dann unter anderem nach Stuttgart zu verschiedenen