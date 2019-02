PlochingenWenn Werner Hofbauer aus seinem Fenster in den Innenhof des Plochinger Hundertwasserhauses schaut, sieht er in 439 Augen. Und jedes blinzelt ihm anders entgegen. Für Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt, 1928 als Friedrich Stowasser in Wien geboren und 2000 auf der „Queen Elisabeth 2“ vor Brisbane gestorben, waren Fenster „die Augen“ eines Hauses. Und mit dem Regenturm, der sich an der statisch labilsten Stelle der Wohn- und Geschäftsanlage 30 Meter in den Himmel reckt, hat der Maler und selbst ernannte Architekt, der Ökopionier und Philosoph die Brücke zu Höherem geschlagen.

Im September 1994 wurde die bunte Märchenwelt mit