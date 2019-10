PlochingenSchulneubau in den Schafhausäckern? Oder Stadthalle, Turnhalle und Jugendzentrum abreißen, das Quartier – gleich mit dem Baustein Stadtbad – neu ordnen und das Plochinger Gymnasium an der Esslinger Straße neu hochziehen? Nach dem ersten Schock über die Kostenexplosion für die Sanierung und Erweiterung der Schule und der reflexartigen Verweigerung der Nachbarn, sich trotz eines Auswärtigen­anteils von 70 Prozent an den fast 60 Millionen Euro zu beteiligen, sind in Plochingen alle möglichen Gedankenspiele (wieder) aufgeploppt. Bürgermeister Frank Buß ist einem Neubau des Gesamtensembles von vorneherein skeptisch