PlochingenEin Euro für einmal Pinkeln – das ist ein gesalzener Preis und das Rückzahlversprechen, 50 Cent wieder einlösen zu können, hält zumindest der Plochinger Bahnhof nicht. Dort haben wir die „rail & fresh“-Toilette getestet.

Schnell noch auf die Toilette vor der nächsten S-Bahn. Der suchende Blick fällt auf ein gelbes WC-Schild, das in Richtung Busbahnhof weist, zum grauen Betonwürfel unter dessen Dach. Der zeigt sich aber mit dem Aushang „Geschlossen. Bitte benutzen Sie das WC im Bahnhofsgebäude“ wenig gastfreundlich. Also Kehrtwende und zurück; die Erlösung wartet an der Ecke des Bahnhofsgebäudes, eine Toilette mit Rampe,