PlochingenAb dem 1. Januar können sich ältere Menschen und ihre Angehörigen aus Altbach, Deizisau, Plochingen, Reichenbach, Hochdorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler und Aichwald bei einem ausgebildeten Pflegeberater über alle Fragen zum Thema Pflege informieren. Der sitzt 4,5 Tage in der Woche im Erdgeschoss des Plochinger Rathauses 1, einen halben Tag wird er in einem Büro in Aichwald beraten. Der Plochinger Ausschuss für Verwaltung und Wirtschaft hat jetzt der Einrichtung eines Pflegestützpunkts in Plochingen für die betroffenen Kommunen unisono zu gestimmt.

Hintergrund: Der Landkreis baut die Anzahl seiner Pflegestützpunkte aus. Die