PlochingenDie lärmenden Baumaschinen sind am Freitagmorgen die einzigen Geräusche in der Plochinger Bahnhofstraße. Sonst herrscht Ruhe. Es sind nur wenige Menschen unterwegs. Ein krasser Gegensatz zum Donnerstagabend. Für einige Stunden erlebte die Stadt da nämlich einen Ausnahmezustand. Streifenwagen blockierten weiträumig die Zufahrtsstraßen zum Ort des Geschehens, überall blinkten Blaulichter, Polizeihubschrauber kreisten über der Stadt. Schutzpolizei, Bundespolizei und ein Sondereinsatzkommando (SEK) hatten nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Abend die Stadt rund um einen Laden in der Bahnhofstraße abgeriegelt. „In der gesamten Bahnhof-