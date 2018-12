Plochingen / AichwaldFür ihre ganz unterschiedlichen Digitalisierungsprojekte erhalten die Gemeinde Aichwald und die Stadt Plochingen Fördermittel vom Land. Je rund 11 000 Euro fließen den beiden Kommunen im Rahmen des Programms „Gemeinden, Städte und Landkreise 4.0 – Future Communities 2018“ zu.

Aichwald möchte mit den Fördermitteln seine Straßenzustandsbewertung modernisieren und kosteneffektiver gestalten. Per App auf einem Smartphone, das beispielsweise an Windschutzscheiben kommunaler Fahrzeuge angebracht wird, kann der Straßenzustand regelmäßig erfasst, durch künstliche Intelligenz ausgewertet und in ein Geoinformationssystem eingespeist