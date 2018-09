Plochingen: Stadt baut das Filsgebiet um

Ausschuss beschließt Aktionsplan für umfangreiche Sanierung

Im Filsgebiet in Plochingen wechseln sich Gewerbeflächen ab mit Lagerplätzen, Gärten und in die Jahre gekommenen Wohnhäusern. Die Stadt will dieses Gebiet neu gestalten.