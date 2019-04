PlochingenDass es um viele Plochinger Straßen nicht gut bestellt ist, wird weder vom Gemeinderat noch im Rathaus bestritten. Umso wichtiger sind die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens, das der Gemeinderat vor kurzem in Auftrag gegeben hat. Denn das soll klären, welche Straßen künftig welche Funktionen übernehmen sollen und wie sie dann dementsprechend gestaltet werden müssen. In drei Bereichen, für die keine gravierenden Veränderungen zu erwarten sind, wird jetzt schon beziehungsweise noch in diesem Jahr investiert: in den Parkplatz an der Häfnergasse, in die Häfnergasse selbst sowie in den östlichen Abschnitt der Wiesbrunnenstraße.

