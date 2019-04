PlochingenModerne Kirchenmusik ist rhythmisch. Sie ist fröhlich und mitreißend. Vor allem aber begeistert sie die Singenden und ihr Publikum. Das erlebte man am Sonntagabend im Gospel-Konzert in der Paul-Gerhardt-Kirche auf dem Stumpenhof – der Funke der Begeisterung sprang vom Chor aufs Publikum über. Am Ende waren sich alle einig: Schade, dass es schon vorbei ist. „Unser Gospelchor hatte beim ersten Projekt im vergangenen Herbst einen fulminanten Start“, sagte Pfarrer Gottfried Hengel, der für die Kirchenmusik in Plochingen zuständig ist.

Damals waren es 40 Sängerinnen und Sänger, bei den aktuellen Konzerten in Plochingen und Wernau ist die