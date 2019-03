PlochingenDie Zahl der Menschen, die in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Esslingen ankommen, geht immer weiter zurück. Damit entspannt sich auch die Lage in den Kommunen, die nach spätestens zwei Jahren die Anschlussunterbringung für die Menschen mit Bleiberecht, Duldung oder ungeklärtem Aufenthaltsstatus übernehmen müssen. Das gilt auch für Plochingen, wie die Verwaltung dem Gemeinderat berichtet hat.

So spielt die Stadt am Neckarknie in den Überlegungen des Landkreises für die vorläufige Unterbringung offenbar keine Rolle mehr. Anders als noch vor einem Jahr plane der Kreis nicht länger mit der Unterkunft in der