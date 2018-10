PlochingenHoher Lenker, Bananensattel, Schalthebel am Oberrohr und hinten dran wedelt ein Fuchsschwanz. So kam in den 70er-Jahren das Bonanza-Rad daher, ein cooles Gefährt, das ein gewisses Lebensgefühl widerspiegelte. Simon Olbert aus Plochingen und Michael Kruschhausen aus Bad Boll haben diese Idee technisch weiterentwickelt und in die Neuzeit übersetzt. Mit ihrem „Bullet Bike“ wollen sie Leute ansprechen, die das Rad gerne zum Cruisen nutzen und damit auch noch stylisch aussehen wollen. Spaß können dank Sitzbank auch Sozius oder Sozia haben. Und damit das Vergnügen zu zweit nicht zu anstrengend ist, haben die beiden ihr Funbike mit einem Elektro-Motor