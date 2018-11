Anzeige

Plochingen (red/pol) Gegen 22 Uhr wurde die Plochinger Feuerwehr zum Hermannsberg alarmiert. Dort sollte ein Pkw in voller Ausdehnung brennen. Auf der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte aber, dass sich der Einsatzort auf der L1201 Richtung Weisser Stein befindet. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand ein Mini in Vollbrand. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz und mehreren Rohren, unter anderem ein Schaumrohr wurde der Pkw abgelöscht. Die Landstrasse wurde während der Löschmassnahmen voll gesperrt. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Weshalb der Mini gebrannt hat, ist nach Polizeiangaben unklar. Grund könnte "eventuell ein technischer Defekt" gewesen sein, sagt Polizeisprecher Björn Reusch.