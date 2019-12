PlochingenIn seinem alten Leben hat der große Gelenkbus im Konstanzer Linienverkehr Fahrgäste befördert. In seinem neuen Leben soll er ein Unterschlupf für Jugendliche werden. Die arbeiten bereits eifrig am Ausbau ihre künftigen Treffs im Bruckenwasen. Helfer Tamer hat eine wahre Sisyphos-Aufgabe: Er entfernt die Klebefolie mit Werbung, die auf beiden Seiten des 18 Meter langen Fahrzeugs aufgebracht ist, Handbreit um Handbreit mit dem Heißluft-Föhn. Weniger mühsam geht es im Inneren des Busses voran. Efe, Daris, Can, Lazar, Paolo und Anes sind hier grad mit eher gröberen Arbeiten beschäftigt. Die Sitze und Haltestangen wurden bereits größtenteils