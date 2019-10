PlochingenEine junge Liste hat ihren Preis. Die 18-jährige Lara Kerner saß nur wenige Wochen als frisch gewählte Stadträtin für die Offene Grüne Liste (OGL) im Alten Rathaus in Plochingen. Wegen eines Stipendiums in Dublin, mit dem sie eigenen Angaben zufolge nicht gerechnet hatte, hat sie ihr Gemeinderatsmandat zurückgegeben. Was die Ratsrunde nur murrend geschluckt hat. Dass aber mit Rainer Theobald, Janina Mara Speiser und Maike Amann auch die drei nächsten Nachrücker abgewunken haben, Kerners Platz zu übernehmen, wollten CDU und SPD nicht hinnehmen. Kerner darf gehen, aber die Nachrücker wollten sie nicht so einfach aus der Pflicht