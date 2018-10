Plochingen (foe)Kurz nach 18 Uhr am 8. Dezember 2017 stürmten zwei vermummte, bewaffnete Männer in eine Gaststätte in Plochingen, um diese auszurauben. Doch nur ein 19-Jähriger muss sich derzeit wegen gemeinschaftlich begangenen schweren Raubes sowie unerlaubten Schusswaffenbesitzes vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Wer der zweite Mann war, verriet der Angeklagte, ein Schüler, nicht.

Die Beute betrug 700 Euro. Einen Geldbetrag dieser Höhe übergab der Verteidiger am ersten Verhandlungstag dem Gastwirt. Dieser hatte aber mehr als nur den Umsatz eines Tages verloren: „Wir mussten die Gasstätte rund zwei Monate nach dem Überfall schließen,