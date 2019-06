Plochingen (kh) Auch Haushalte und Betriebe waren ebenfalls gut acht Stunden lang ohne Strom. „Wenn man auf Plochingen schaute, hat man nur schwarze Nacht gesehen“, sagte eine Besucherin einer Gaststätte auf dem Bruckenwasen. Da auch die Fernwärmeübergabestation zwischen Altbach und Plochingen keinen Strom hatte, war zudem die Fernwärmeversorgung in Plochingen unterbrochen. Als Ursache der Versorgungsunterbrechung in ihrem Mittelspannungsnetz nennt die Netze BW GmbH zwei defekte Erdkabelstrecken in der Innenstadt.

Das Stromnetz der Netze BW ist so aufgebaut, dass jede Umspannstation über zwei Leitungen versorgt werden kann. Fällt eine Leitungsstrecke aus, kann die Versorgung durch Umschaltungen im Stromnetz rasch wieder aufgebaut werden. Am Donnerstag trat jedoch auf der Reservestrecke ebenfalls ein Kabeldefekt auf. Deshalb musste ein Erdkabel zuerst repariert werden, um die Versorgung wiederherzustellen, weshalb die Störung deutlich länger als üblich dauerte. 23 Ortsnetzstationen fielen aus, berichtet Richard Huber, Leiter Betrieb der Netze BW. Er ist zuständig für alle Strom- und Gasnetze und war in Plochingen selbst vor Ort. Mit der Stadtverwaltung war er in Kontakt.

Zusammen mit vier Kabelmontage- und Tiefbaufirmen waren die Mitarbeiter der Netze BW bis Mitternacht im Einsatz. Um 0.07 Uhr war Plochingen wieder vollständig versorgt. Die Reparaturarbeiten auch der zweiten betroffenen Erdkabelstrecke wurden am Freitag im Laufe des Tages abgeschlossen. Ein Stromausfall über acht Stunden sei

Das Kabel, das ursächlich für den Stromausfall war, sei „altershalber“ kaputt gewesen. Es sei wohl zwischen 1968 und 1972 verlegt worden, teilt Huber mit. Ein zweites Erdkabel sei wegen der Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs ausgeschaltet gewesen. Mitarbeiter der Netze BW dachten, es sei schaltbereit, mussten dann aber feststellen, dass es ebenfalls einen Defekt hatte.

Unabhängig davon gab es Donnerstagnacht auch auf dem Stumpenhof eine Störung im Niederspannungsnetz. Dort waren die Mitarbeiter der Netze BW zeitweise parallel im Einsatz. 23 Haushalte waren davon betroffen, sie waren in den frühen Morgenstunden wieder mit Strom versorgt.