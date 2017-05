Mit der „Löwenkutsche“ ist die Rentnerin Ursula Swierczynski wieder mobil. „So kann ich meine Einkäufe erledigen“, sagt die 81-Jährige und lacht. Als Dieter Kremer und seine Frau Rosemarie die Seniorin vor dem Supermarkt abholen, ist sie in ein Gespräch vertieft. „Es macht nichts aus, wenn ich warten muss, denn ich treffe immer jemanden.“ Alle 14 Tage ist der Kleinbus des Bürgertreffs Ostertagshof an Dienstagen unterwegs. Wer sich rechtzeitig am Vortag bis 16 Uhr anmeldet, wird zum Einkaufen oder zum Arzt gefahren. Ein nettes Gespräch mit dem Ehepaar Kremer gibt es inklusive.

Anzeige /* */ var w =