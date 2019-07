OstfildernDer Schlosspark genannte südwestliche Teil des Ostfilderner Stadtteils Scharnhauser Park ist eine grüne Idylle. Eine Vielzahl von Vögeln tummelt sich in einem dichten Bestand an alten Bäumen und Buschwerk, hüfthohes Gras und Wiesenblumen wiegen sich in der Brise, Nachbarn stehen beisammen und plaudern, Kinder spielen in kleinen Winkeln zwischen den Häusern – fernab jeder geschäftiger Umtriebigkeit und des Verkehrslärms und doch mitten in der Stadt. „Allerdings war das nicht immer so. Vor 20 Jahren war das hier eine Mischung aus Großbaustelle, Schlammloch und Brache, ein bisschen Wilder Westen, und wir waren mitten drin als Pioniere im wilden