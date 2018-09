Ostfildern (erb) - Die Chefin des Automatisierungsspezialisten Pilz aus Ostfildern, Renate Pilz, will Ende des nächsten Jahres ihren Posten räumen. Entsprechende Informationen bestätigte das Unternehmen gestern. Die 75-Jährige steht seit 1994 an der Spitze des Unternehmens. Zusammen mit ihren Kindern Susanne Kunschert und Thomas Pilz, beide sind geschäftsführende Gesellschafter, leitet sie die Geschäfte des Komplettanbieters für Automatisierungslösungen mit Kernkompetenz Sicherheit. „Intern wurde die Entscheidung bereits auf einer Betriebsversammlung bekannt gegeben“, sagte eine Pilz-Sprecherin. Weitere Details will das Unternehmen erst