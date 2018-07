Deizisau Neugierig – lebendig – gesellig“ – unter diesem dreiteiligen Motto wollen die Deizisauer in den drei Tagen vom 14. bis 16. September das 750-jährige Bestehen ihrer Gemeinde feiern. Höhepunkt soll das Jubiläums-Picknick am Sonntag sein. Vom alten Rathaus bis zum Marktplatz wird sich die Festtafel erstrecken. Die Bürger bringen ihre Köstlichkeiten mit und teilen sie mit anderen Gästen. „Ein Platz der Begegnung – alle Generationen, alle Nationen sitzen am gleichen Tisch“, erklärte Jubiläums-Koordinatorin Katrin Walker, als sie ihr Konzept dem Gemeinderat vorstellte. Bürgermeister Thomas Matrohs ergänzte: „Das funktioniert wie beim Kindergartenfest: