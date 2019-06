Wendlingen/KöngenDas Klavierspiel gibt Aeham Ahmad Hoffnung. Obwohl ein Granatsplitter im syrischen Bürgerkrieg seine linke Hand schwer verletzt hat, gibt der Profimusiker seine Kunst nicht auf. Bei einem Workshop mit Acht- bis Elftklässlern des Robert-Bosch-Gymnasiums in Wendlingen zeigte der Pianist den jungen Leuten seine verletzte Hand. Die Glieder kann er zwar wieder bewegen, eingeschränkt jedenfalls, „aber für die komplexen Werke von Rachmaninow würde es nicht mehr reichen.“ Dennoch spielt der Künstler in internationalen Konzertsälen, spricht mit den Besuchern über sein Schicksal. Im Flüchtlingslager Jarmuk trat er als „Pianist in Trümmern“ auf.