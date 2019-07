LichtenwaldDer Bau einer Seniorenwohnanlage mit Pflegeheim und barrierefreien Wohnungen in Lichtenwald verzögert sich ein weiteres Mal. Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung den Bauantrag wegen Planungsmängeln und Abweichungen vom Vorentwurf abgelehnt. Außerdem missfällt einigen Räten die geplante Größe des Heims. Die Beratungen werden nun in eine neue Runde gehen. Der Bauträger WfS-Gruppe hat zugesichert, dem Gemeinderat ein neues Baugesuch mit genehmigungsfähigen Plänen vorzulegen.

„Wir haben große Fehler gemacht und schlicht Mist gebaut, und ich selbst habe die Sache nicht ausreichend kontrolliert“, sagte Ulrich Bolg, der Geschäftsführer