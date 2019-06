KöngenZwiebelschneider, Unterwäsche und vieles mehr gibt es beim Pfingstmarkt in Köngen. 300 Stände locken die Besucher am Montag von 7.30 bis 18 Uhr zu der Großveranstaltung in die Ortsmitte. Bis zu 30 000 Besucher kommen zu der Großveranstaltung. Außerdem haben viele Geschäfte im Zentrum sowie das Kö 8 im Neckartal von 11 bis 16 Uhr offen. Bereits am morgigen Freitag beginnt auf dem Festplatz an der Denkendorfer Straße das viertägige Fest des Musikvereins Köngen. Um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Otto Ruppaner die Festtage im Zelt mit dem traditionellen Fassanstich. Das große Orchester des Musikvereins Köngen, geleitet von Vichan Molerov, begleitet den