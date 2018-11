Ein Umzug mit Familie, zu ihr gehören Ehefrau Ulrike und die Kinder Miriam (11), Judith (9) und Tobias (6), ist eine große Angelegenheit: 270 Umzugskartons galt es ein- und auszupacken. Die Modellbahn im Obergeschoss ist noch nicht aufgebaut. Nach zehn Jahren in den Kirchengemeinden Lombach und Wittendorf in der Gemeinde Loßburg bei Freudenstadt war für Streich „etwas Neues dran“. Je länger seine Gespräche mit der Kirchengemeinde in Plattenhardt dauerten, desto mehr merkte er, „dass das Wunschprofil der Gemeinde und mein eigenes Gabenprofil passten“. Andreas Streich wurde 1966 in Reutlingen geboren und wuchs in Metzingen auf. Durch die CVJM-Jugendarbeit