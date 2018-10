DenkendorfSchwäbisch ist mit die klangreichste Sprache in ganz Europa, sie verfügt über ein ganzes Orchester an Vokalen“, schwärmt der evangelische Pfarrer Albrecht Fetzer. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich der gebürtige Denkendorfer mit der schwäbischen Mundart, sammelt Wörter und Redewendungen und arbeitet an einer Grammatik, um die Vielfalt und den Reichtum des Schwäbischen zu bewahren.

Er habe in Denkendorf eine solide schwäbische Sozialisation erfahren, sagt der 64-Jährige. Bis zum Abitur und darüber hinaus habe es keine Notwendigkeit gegeben, das Hochdeutsche zu gebrauchen. Damit habe sich bei ihm eine „feste Grundmundart“