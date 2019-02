KöngenMit frischen Ideen kommen Ronald und Birgit Scholz nach Köngen. Die Theologen teilen sich die Pfarrstelle in Köngen-Nord. Damit geht für die jungen Eltern ein Traum in Erfüllung: „So haben wir beide Zeit für unsere Tochter Emma Luise.“ Nach wenigen Wochen habe sich die Kleine schon gut im Pfarrhaus eingelebt. Nicht zuletzt wegen der engagierten Köngener haben sich die beiden Theologen für die Gemeinde entschieden. „Wir wollen das Rad nicht neu erfinden“, versichert Ronald Scholz, der voll des Lobes für die vielseitige Gemeindearbeit ist. Dennoch will das Paar Impulse geben. Da denkt Ronald Scholz an neue Gottesdienstformen oder an weitere