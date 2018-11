Neuhausen Sein Bruder Roman hat David Sandmaier in jungen Jahren für die Pfadfinder begeistert. Er machte bei der katholisch geprägten Pfadfinderschaft St. Georg mit. Für seine eigenen Kinder wählte der naturverbundene Pädagoge gemeinsam mit Ehefrau Sabine den Waldkindergarten aus. „Diese Erlebnisse in der Natur haben die drei geprägt“, schwärmt David Sandmaier, der am Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium unterrichtet. Deshalb gründete er gemeinsam mit seiner Frau vor acht Jahren den Pfadfinder-Stamm „Filderfüchse“. Auf einer Wiese vor dem Bolzplatz am Ende der Bismarckstraße bauen die Jungen und Mädchen Zelte, sammeln Streuobst oder basteln Dekoratives aus