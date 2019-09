NeuhausenSie waren eigentlich nur etwas mehr als zwei Wochen unterwegs, aber es waren reiche, intensive und großartige Tage. Voller Begegnungen mit jungen Menschen und ihrem Leben in einem anderen Land. 16 Pfadfinder vom Stamm St. Georg in Neuhausen waren zu Gast bei einer Pfadfindergruppe in Jordanien. Gemeinsam bereisten sie das Land und lernten dabei viel. Geplant ist nun ein Gegenbesuch der Gruppe. Außerdem ist ein längerfristiger Austausch angedacht.

Denn in dieser Zeit sind viele sehr persönliche Kontakte und Freundschaften entstanden, so bekommt etwa Magnus Bewer im Oktober Besuch von seinem Freund Murad aus Jordanien.