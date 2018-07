WolfschlugenNach 25 Jahren in Deutschland wurde die Familie Bajrami aus Wolfschlugen nach Mazedonien abgeschoben, in ein Land, das sie kaum kennt. Nur die älteste Tochter bleibt allein zurück. Die Familie steht in einem fremden Land vor dem Nichts. Im Internet wurde eine Petition für ihre Rückkehr gestartet, fast 70 000 Menschen haben sie bereits unterstützt, bisher ohne Erfolg.

Die 16-jährige Lejla liegt in ihrem Bett und lernt für die Abschlussprüfung an der Realschule. Ihre kleine Schwester, die zehnjährige Elife, schläft bereits. Als es um 22.30 Uhr an der Tür klopft, wird sie wach. Als Mama Gjilsime die Tür öffnet, betreten fünf Polizisten