Wendlingen/KöngenIn der katholischen Seelsorgeeinheit Guter Hirte – St. Kolumban in Köngen und Wendlingen zeichnen sich große Veränderungen ab. Pastoralreferentin Susanne Hepp-Kottman geht in die Krankenhaus-Seelsorge nach Esslingen und Gemeindereferentin Regina Seneca wechselt nach Rottenburg in die Diözesanverwaltung. Stefanie Walter, die in der Gemeinde als Pastoralassistentin tätig war, wird am Samstag ab 14.30 Uhr gemeinsam mit fünf Kolleginnen von Bischof Gebhard Fürst in der Wendlinger Kirche St. Kolumban zum Dienst als Pastoralreferentin beauftragt.

„Es ist eine große Ehre, dass der Bischof zur Beauftragung zu uns in die Gemeinde kommt“,