Denkendorf/OstfildernEigentlich hält es Elisabeth Werz gut zuhause in Denkendorf aus. Die 66-Jährige genießt mit ihrem Mann das turbulente Familienleben mit zwei kleinen Enkelkindern und freut sich, noch mehr Zeit der Musik widmen zu können, die im Hause Werz so groß geschrieben wird. Als sie sich vor zwei Jahren von ihrer Außenklasse der Rohräckerschule an der Nellinger Klosterhofschule verabschiedet hat, sagte sie ihrem Chef: „Ich mache nichts mehr.“ Immerhin war die Fachlehrerin an Sonderschulen für Kinder mit geistiger Behinderung 35 Jahre in der Schule, stand seit ihrem 21. Lebensjahr im Beruf. Ihr Vorsatz hat gerade einmal bis zum Jahreswechsel