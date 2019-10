ReichenbachWer durch das Schaufenster spickelt, sieht im Ladengeschäft in der Reichenbacher Hauptstraße 8 neue Regale und Kühltheken stehen, teilweise in Folie gehüllt. Sie stehen schon eine Weile, denn hier sollte eigentlich ein Penny-Markt betrieben werden, solange das Unternehmen am bisherigen Standort in der Ulmer Straße neu baut. Doch Penny hat die Strategie geändert.

Der früher Penny-Markt in der Ulmer Straße wurde vor den Sommerferien abgerissen und innerhalb kurzer Zeit abgeräumt. Der Lebensmittel-Discounter will an dieser Stelle neu bauen und geht von der Eröffnung im Herbst 2020 aus. So ist es an einem Transparent an der Baustelle zu