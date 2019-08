ReichenbachDie Gemeinde Reichenbach investiert aktuell viel in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. In Zentrumsnähe sowie in der alten Brunnenschule entstehen Wohnungen. Wo es aber nicht so glatt läuft, ist der öffentliche Personennahverkehr. Zu all diesen Themen nimmt Bürgermeister Bernhard Richter im EZ-Sommerinterview Stellung.

In Reichenbach gab es ja in letzter Zeit für Pendler Probleme mit der Vereinbarkeit von Zug und Bus. Woran liegt das?

Das ist kein Taktungsproblem. Das erste große Problem dabei ist die Neuvergabe der Bahnstrecken durch das Land an einen anderen Anbieter und der damit verbundene Übergangsfahrplan.